超微蠶食英特爾市占 上季獲利優預期

美國晶片巨頭超微（AMD）於31日公布去年第四季財報，營收與獲利雙雙優於分析師預期，不過由於PC市場疲軟，超微預計本季營收將會下滑10%。

超微公布季度報告顯示，去年第四季營收年增16%至56億美元，優於分析師預期的55億美元，調整後每股盈餘為0.69美元，亦高於預期，不過較上年同期下滑25%，而毛利率由50%跌至43%，主因是收購賽靈思（Xilinx）增加無形資產攤銷，經調整後毛利率則是從50%升至51%。

由全年來看，營收年增44%至236.01億美元，淨利13.2億美元，年減58%，經調整後淨利報55.04億美元，年增60%。

超微指出，儘管PC晶片和GPU的銷售放緩，但其成功從英特爾手中取得部分市占，因此資料中心業務有所斬獲，營收年增42%至17億美元；不過，包括桌上型電腦晶片在內的客戶部門則陷入疲軟，營收年減51%至9.03億美元，遊戲部門營收則是下滑7%至16億美元

由於市場對電子產品需求下降，晶片庫存水平高，若干晶片企業目前正面臨逆風，甫於上周公布財報的英特爾也是其一，而超微同樣於31日強調其客戶的晶片庫存過高，執行長蘇姿丰則預估今年整體PC市場將萎縮10%，不過該公司有信心在2023年持續斬獲更多市占率，並且憑藉其差異化的產品組合來實現長期成長。

超微預計本季營收年減10%，約莫落在53億美元，上下誤差3億美元，預期預期客戶部門及遊戲部門的營收將持續下滑。

超微31日終場揚升3.73%，收在75.15美元，財報公布後帶動其盤後股價上漲，截至本篇截稿前，其盤後股價已攀升5.45%。

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