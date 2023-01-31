市場靜待Fed決策 美股收紅 道瓊漲368點

美國聯準會於31日展開為期兩日的利率決策會議，值此之際美國勞動力成本數據出現放緩跡象，緩解市場緊張情緒，而陸續公布的企業財報則好壞參半，帶動華爾街股市31日開高，道瓊工業指數盤中一度回落，其後重拾漲勢，尾盤漲勢擴大，四大主要指數全面收紅。

道瓊工業指數上漲368.95點，漲幅1.09%，收34,086.04點；標普500指數攀升58.83點，漲幅1.46%，收在4,076.6點；那斯達克指數揚升190.74點，漲幅1.67%，收11,584.55點；費城半導體指數上漲55.23點，漲幅1.93%，收在 2,921.92點。

標普500指數1月份勁揚6.2%，寫下 2019年以來的最佳一月份表現，而那斯達克指數則上漲近10.7%，創下去年7月以來的最佳單月表現。

數據方面，美國勞工部周二公布報告顯示，去年第四季就業成本指數（ECI）季增1%，略為低於市場預期的1.1%，也較去年第三季的1.2%有所放緩，為一年以來的最低，顯示美國通膨出現緩解跡象，強化市場對於聯準會小幅升息的信心。

另外，美國經濟研究聯合會（Conference Board）周二數據顯示，美國1月消費者信心意外下滑，自去年12月的109下降至107.1，遜於市場預期；而未來12個月的通膨預期則是從上個月的6.6%升至6.8%。

政經方面，拜登政府傳出有意強化對華為的制裁，據外媒報導，美國商務部已停止核發美企對華為出口產品的許可證，未來的制裁方向恐會納入4G、WiFi 6、WiFi 7、AI、高性能運算以及雲端等相關技術產品，更有部分白宮官員認為應全面禁售華為，不過目前仍處於初期討論階段。

個股方面，主要科技股31日全面走揚，亞馬遜上漲2.58美元，漲幅2.57%，收報103.13美元；微軟揚升5.10美元，漲幅2.10%，收在247.81美元；Google上漲1.92美元，漲幅1.96%，收報99.87美元，Meta攀升1.91美元，漲幅1.30%，收在148.97美元；蘋果上漲1.29美元，漲幅0.90%，收144.29美元。

台股ADR則漲跌互見，台積電ADR下挫0.40美元，跌幅0.43%，收在92.73美元；日月光ADR挫跌0.17美元，跌幅2.31%，收在7.20美元，聯電ADR則揚升0.21美元，漲幅2.65%，以8.13美元作收。

延伸閱讀

超微蠶食英特爾市占 上季獲利優預期

美擬擴大制裁 全面斷供華為

FOMC今年改組 新成員偏鴿派

升息循環將終結 美元指數陷低迷

共體時艱 美企高管掀減薪潮