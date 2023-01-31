拜登通知國會 5/11解除疫情全國緊急狀態

美國總統拜登周一（30日）通知國會，鑑於全球多數地區疫情趨緩，逐漸轉回常軌，訂於5月11日解除因新冠疫情而發布的全國緊急狀態與公衛緊急狀況宣言，預告聯邦政府防疫方針即將改變。

隨著解除緊急狀態，意味為期3年的疫情走向尾聲，未來新冠病毒被視為地方性的公衛威脅，由機關以一般權限進行管理。

美國國會已縮減給予人民的防疫保障，聯邦政府發放的紓困金大多已支取，未來疫苗與藥物開發不再由聯邦政府直接管理。

拜登政府的最新宣告與眾議院共和黨意見相左，後者本周提交的提案要求立即結束緊急狀態。

川普執政時期，美衛生部長阿札爾（Alex Azar）於2020年1月31日宣布公衛緊急狀態，同年3月川普也因新冠疫情而宣布全國進入緊急狀態。拜登2021年1月走馬上任後一再延長緊急狀態。如今白宮表示，兩項緊急狀態訂於5月11日一併結束。

美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget）發布政策聲明指出，「冒然終結緊急狀態宣告將會導致醫療保健系統混亂和動盪，無論是對於州政府、醫院或診所，最重要的是也將對數千萬美國人民造成影響。」

據美國疾病管制與預防中心資料，自2020年以來，新冠病毒在美國已奪去逾110萬人的性命，上周死亡人數約3,700人。

美國政界要求結束緊急宣告的呼聲日益強烈，國會議員近月拒絕核准拜登政府為延長免費疫苗與檢測的數十億美元支出。根據去年拜登政府簽署上路的1.7兆美元支出方案，州政府不可取消人民聯邦醫療補助（Medicaid）的命令也將告終，代表4月1日起數百萬人將失去此保障。

緊急狀態解除之後，美政府停止採購新冠病毒疫苗，疫苗價格料將飆高。輝瑞（Pfizer）表示，未來每劑疫苗收費最高達130美元。

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