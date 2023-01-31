也去中？Sony相機生產從中國遷至泰國

近年不少外國品牌陸續將部份產品生產線遷出中國。據日經新聞引述消息報導，索尼（Sony）已經將在日本、美國及歐洲銷售的相機生產，從中國轉移至泰國工廠，而中國工廠今後只會生產在中國市場銷售的產品。

不過，Sony在全球銷售的電視、遊戲機與相機鏡頭等產品，則會維持在中國生產，並出口到其他國家。

報導指出，由於中美關係持續緊張，加上中國疫情防控措施的影響，令中國作為全球供應鏈核心的風險正在提高，不少企業均正在應對，並避免過度依賴中國。Sony強調，今後亦很重視中國市場，不會從中國撤走；同時保留在災害等緊急情況下，向中國以外地區供貨的部份設備產能。

據英國調查公司歐睿國際（Euromonitor International）數據顯示，Sony於2022年全球銷售約211萬部相機，其中面向日本、美國及歐洲等中國以外地區的產品佔逾九成，而面向中國的銷售則佔不到10％，僅約15萬部。

此外，另一品牌佳能（Canon）亦於2022年在中國關閉了部份相機工廠，並將生產轉移至日本國內；而冷氣機廠商Daikin則計劃於中國以外地區籌組供應鏈，期望在2023財政年度毋須再依賴中國生產的零件。

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