跟進美封殺陸晶片？日廠商竟「不知情」

日本爆內鬨？跟進美國殺大陸晶片 廠商驚吐「不知情」傻眼了

美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，徹底打擊先進晶片的研發與生產，近日更聯手荷蘭、日本加入制裁，強化圍堵大陸晶片的力道，然而部分日本廠商似乎並不知情，未收到日本政府通知制裁的細節，無法評估會對業務造成何種影響。

路透社報導，聯繫十家日本晶片業廠商後，其中5家廠商表示他們並不知道日本同意的制裁措施細節為何，包括Nikon、Advantest、Resonac Holdings、Lasertec及Shin-Etsu Chemical等廠，其中半導體測試設備大廠Advantest就說：「由於我們不知道情況為何，無法評論影響及我們的應對措施是什麼。」

報導提到，日本生產半導體的比重雖然大幅下滑，但他們仍是半導體生產設備、原料等重要環節的主要供應商之一，因此加入制裁大陸先進晶片，勢必對當地廠商的業務造成衝擊。

研調機構Tokai Tokyo Research Institute分析師Masahiko Ishino表示，「如果不知道制裁的細節，就無法評估業務影響，過去幾年，南韓一直在半導體領域超越日本，但在曝光機等設備上，日本還是保有一定的優勢。」

此外，路透也詢問其他5家日本廠商，是否會擔心大陸報復及更嚴格的出口管制措施所造成的影響，然而這些廠商都無法做出回應，包括日本最大的半導體製造設備商東京威力。

（中時新聞網 郭宜欣）

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