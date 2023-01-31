拜登1政策挨轟太自私！法國荷蘭出招反擊

新冠肺炎疫情造成全球供應鏈危機後，美國加強扶植當地產業的力道，新推出的降低通膨法案更是給電動車、綠色產業大量補助與優惠，讓歐盟、亞洲車廠感到相當緊張。如今，法國與荷蘭確定達成一致態度，傾向透過資金保護受該政策影響的產業，等於使用與美國相同的手段進行反擊。

路透社報導，法國總統馬克宏與荷蘭首相呂特在會面後舉行聯合記者會，說明兩國就處理美國實施降低通膨法案所產生的衝擊，擁有一致立場。呂特表示，「首先我們將使用現有資金支持受美國保護主義政策打擊的產業，並關注是否需要新資金提供支持。」

此外，呂特也強調，歐盟必須思考能應該做些什麼，來讓相關產業獲得與墨西哥、加拿大（受美降低通膨法案管轄）類似的條件與環境，「或許透過支持歐盟內部市場的方式，放寬對綠色技術等特定產業的援助規則是可行的辦法。」

去年8月，美國總統拜登簽署降低通膨法案，促進美國境內製造能力、鼓勵廠商向美國或其自由貿易夥伴加拿大及墨西哥購買關鍵原物料，並且補助綠色產業與技術的研發與生產，其中補貼電動車、再生能源、電池和能源密集型產業的做法引發歐亞國家強烈不滿，質疑美國違反WTO的規定。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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