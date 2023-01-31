質疑聲浪四起 美國新冠緊急狀態5月告終

美國總統拜登（Joe Biden）於30日通知國會，由於全球各地疫情逐漸趨緩、民眾生活回歸正軌，政府計劃於5月11日解除新冠肺炎公共衛生緊急狀態。

在新冠肺炎爆發後，美國前總統川普（Donald Trump）於2020年1月宣布美國進入公共衛生緊急狀態，並接著於3月宣布進入國家緊急狀態，而現任總統拜登自2021年1月上任以來數度將其延長，讓民眾得以持續獲得免費的病毒檢測、疫苗接種以及相關治療。

拜登曾於去年9月表示，美國的新冠肺炎大流行已結束，而美國也原定於本月結束緊急狀態，不過衛生部門於本月11日宣布將其延長至4月，引發共和黨人不滿，肯塔基州共和黨眾議員格思里 （Brett Guthrie）遂推出《大流行結束法案》（The Pandemic Is Over Act），要求政府終止緊急狀態。

白宮行政管理和預算辦公室（Office of Management and Budget）30日對此釋出聲明，倘若倉促結束緊急狀態，將會對醫療保健系統造成混亂和不確定性，對州政府、醫院以及數千萬美國民眾皆會造成影響，加上美國政府早前承諾，會在公共衛生緊急狀態解除前60日發布通知，因此無法如共和黨人所期盼的當即結束緊急狀態，白宮最終決定將其延長至5月11日，其後便會終止。

解除緊急狀態預計會使聯邦政府改變其針對新冠肺炎的應對措施，改為使用各機關的普通權限進行管理。

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