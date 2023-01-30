Fed會議本周登場 道瓊挫260點 那指洩2%

美股迎來超級財報周，復以聯準會將於本周召開利率決策會議，市場情緒謹慎，美債殖利率揚升，華爾街股市30日開低走低，科技股在財報公布前賣壓沉重，拖累那斯達克指數下挫近2%。

道瓊工業指數下跌260.99點或0.77%，收33,717.09點；標普500指數下挫52.79點或1.30%，收4,017.77點；那斯達克指數挫跌227.90點或1.96%，收11,393.81點；費城半導體指數下挫78.58點或2.67%，收2,866.69點。

政經方面，美國聯準會將於31日舉行為期兩天的會議，並於2月1日宣布利率決策，外界普遍預期聯準會將會升息1碼，將聯邦基金利率拉高至4.5%到4.75%的區間。

此外，英國與歐洲央行也將於本周召開會議，市場預期英歐兩大央行將各自升息2碼，意即英國將把基準利率水準從3.5%調升至4%，而歐洲央行則從2%調升至2.5%。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將於本周三召開會議，石油產出料將按兵不動，此外，外媒引述消息人士透露，由於亞洲對原油的需求低迷，且中國消費力道難以在短期內恢復，供給過剩的疑慮持續籠罩，沙烏地阿拉伯恐會在3月再度調降銷往亞洲的油價。

美股於本周迎來超級財報周，標普500指數約有20%的成分股將在本周公布財報，包括麥當勞、通用汽車，以及蘋果、Meta、亞馬遜和Alphabet等科技巨頭。

個股方面，在特斯拉連續幾波降價後，福特汽車宣布調降旗下電動車Mustang Mach-E的售價，降價幅度從600美元到5,900美元不等，使股價應聲下挫2.94%。

財報發布前夕，主要科技股全面灰頭土臉，Meta重挫4.68美元，跌幅3.08%，收報147.06美元；Google下滑2.76美元，跌幅2.74%，收在97.95美元；微軟挫跌5.45美元，跌幅2.20%，收在242.71美元；蘋果下挫2.93美元，跌幅2.01%，收143.00美元；亞馬遜下滑1.69美元，跌幅1.65%，收100.55美元。

台股ADR則漲跌互見，台積電ADR下挫0.17美元，跌幅0.18%，收報93.13美元；日月光ADR挫跌0.12美元，跌幅1.60%，收在7.37美元；聯電ADR則逆勢上揚0.08美元，漲幅1.02%，以7.92美元作收。

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