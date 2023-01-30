科技業裁員風暴 蘋果恐難置身事外

蘋果、亞馬遜、Meta（臉書母公司）、Alphabet（谷歌母公司）本周陸續揭曉財報，鑑於近期科技業掀起裁員潮，投資人如今聚焦這些科技巨擘在假期旺季的表現，藉以推估業績是否已觸底，或是還會展開更多裁撤措施。分析師預料，眼見亞馬遜等同業精簡人力以度難關，蘋果恐怕無法置身度外。

名列2022年市值萎縮最多的前五家企業的亞馬遜、蘋果和Meta都將於本周公布業績，另兩家微軟、特斯拉財報皆已出爐。微軟日前宣布大規模裁員，對其他科技巨頭而言不是好兆頭。

Alphabet等科技業者面臨數位廣告、電子產品與電商等核心產品需求減緩的困境，一些分析師指出，科技大廠財務困境與裁員動作都還未結束。

在科技巨頭之中，唯一尚未舉起裁員大刀的只剩蘋果。蘋果去年市值蒸發8,460億美元，智慧型手機市場也呈現衰退，2022年出貨量創2013年以來最低，涵蓋假期銷售的第四季出貨寫下歷來最大單季減幅。

D.A. Davidson分析師佛特（Tom Forte）表示，「與其他大型科技企業一樣，我們預料蘋果會調整員工人數，以因應愈來愈具挑戰性的全球宏觀經濟環境。」

專家認為，科技業者即便已經展開裁員，但若獲利持續衰退，恐將進行更多裁撤。舉例來說，雖然Alphabet宣布精簡1.2萬名員工，但考量到該公司疫情期間擴增人力以及當前線上廣告市場的艱難，此次裁員規模仍不足夠。

此外，專家認為Meta尚未臨到谷底。券商Monness Crespi Hardt分析師懷特（Brian White）上周四發布報告指出，「在2023年，我們預料Meta深陷艱鉅的戰局。長期來看，Meta會因數位廣告趨勢以及在元宇宙的創新而受惠，但監管機關的調查持續、內部不利因素仍在，最黑暗的日子還在眼前。」

延伸閱讀

話題》美光拋震撼 科技業裁員風暴滾雪球

市值縮水7成 飛利浦3年內再裁6千人

美科技業裁員又一發！IBM宣布裁3,900人

全球科技業掀裁員潮 德國SAP將砍3,000人

裁員惡浪 撲向非科技業