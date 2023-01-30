美空頭狙擊 阿達尼集團3天失血650億美元

針對美國放空機構興登堡投顧（Hindenburg Research）提出財報造假並操縱股價的指控，印度第一大企業阿達尼集團（Adani Group）周日雖提出反駁，但效果不大，集團概念股周一持續下殺，短短3天已蒸發掉650億美元的市值。

阿達尼集團股災風暴持續擴大，旗下天然氣（Adani Total Gas）與綠能（Adani Green Energy）子公司跳空開低亮燈跌停鎖死，電力傳輸（Adani Transmission）盤中同樣暴跌20％亮燈，尾盤雖打開跌停板仍重挫逾15％，港口與經濟特區（Adani Ports and Special Economic Zone）子公司相對抗跌，尾盤才翻紅小漲0.6％。

母公司阿達尼企業（Adani Enterprises）增資行情也遭受波及，周一開高後盤中一度翻黑，尾盤拉高收2,869盧比上漲近4％，但仍遠低於3,112至3,276的發行價格。

針對興登堡指控負債水準過高與利用避稅做帳，阿達尼集團周日特別出面反駁，並表示一切行為均符合印度本國法令，也按照所有規範進行必要揭露。

自從興登堡上周公布報告指控詐欺後，阿達尼集團旗下7家上市子公司全數落難，迄周一為止總共蒸發掉650億美元的市值，其中以阿達尼天然氣損失最為慘重，暴跌210億美元。

阿達尼企業此次增資計畫預定發行4,550萬股新股，將募集25億美元，上周五為增資認購首日，但據證交所周一初步的統計，目前認購率僅563,156股或1.2％，包括共同基金在內等外國與本土機構法人均未認購。

阿達尼集團上周六發表聲明指出，增資計畫將如期推動，不過消息來源透露，考量阿達尼企業股價近來大跌，承銷銀行已在研議將展延增資認購的期限，或是調降增資發行價。

興登堡周一則指出，阿達尼的反駁刻意避開報告的質疑，基本上證實其報告內容的真實性。

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