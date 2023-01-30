晶片業被美擊潰歐盟還喊燒 陸官媒怒轟4字

美國對大陸晶片設下嚴格出口管制措施，透過制裁行動牽制產業發展，近日日本、荷蘭加入制裁行列，歐盟也公開認同制裁大陸晶片的目標，讓大陸晶片業前景再蒙陰影，官媒環球時報則批評歐盟公開叫陣的舉動「狂妄無知」罔顧歐洲企業在大陸市場所獲得的利益與商業價值。

針對大陸晶片遭美國為首的西方國家制裁的狀況，歐盟內部市場專員Thierry Breton表示認同，並直言，「完全同意剝奪大陸發現先進製程晶片的目標，我們不能讓大陸獲得最先進的技術。」不過目前歐盟對於是否加入制裁，尚未有實際作為。

環球時報評論對此相當不滿，怒批Thierry Breton「狂妄無知」且從經濟的角度來看，這樣的說法是錯誤的，「為了維護自己的技術霸權，而將歐盟推向美國打壓大陸崛起，根本不符合歐盟的利益，除非歐盟願意放棄內部市場跟美國合併。」

此外，環球時報質疑，歐盟要如何說服企業與民眾，「為何要與全球供應鏈重要角色、擁有巨大消費能力及可以減輕歐盟壓力的國家脫鉤？」、「為何要剝奪歐洲企業在全球經濟衰退獲得更多生存機會？」及「為什麼歐盟要扼殺一個能為歐盟企業提供發展機會的國家有好的發展？」

環球時報認為，在高科技問題上，歐盟這種做法會迎合一些反華勢力，但從長遠來看，損害的是歐盟的根本利益，「大陸在與歐盟的合作中都展現極大誠意，願意為加強雙方經貿合作提供更多機會，如果歐盟認為這是可以割捨的東西，那需要提醒他們的是，歐盟無法從美國手上獲得相同的回報。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

美國隊長揪國際團圍剿 中國芯之夢難圓

美晶片封鎖只是前菜？大陸爆人才荒危機

半導體整體營業虧損 今年恐創新高