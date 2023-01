阿凡達2續航力驚人 躍升影史第4賣座強片

「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)持續雄霸票房第一寶座,週末在北美進帳約1,570萬美元,全球累計票房已來到影史第4。

法新社報導,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)在社群媒體推特(Twitter)表示,詹姆斯柯麥隆(James Cameron)執導的這部科幻片,「已連續7週雄霸北美票房冠軍」,為2009年「阿凡達」(Avatar)以來「沒有人能達成的壯舉」。

全球亮眼的票房成績,包括中國2億3,700萬美元收入,使得「阿凡達:水之道」累計票房來到21億1700萬美元,一舉成為影史上第4大賣座強片。

這意味著影史票房前4的強片有3部出自詹姆斯柯麥隆之手:第1的「阿凡達」、第3的「鐵達尼號」(Titanic),以及第4的「阿凡達:水之道」,卡在亞軍位置的是「復仇者聯盟4:終局之戰」(Avengers: Endgame)。

週末北美票房第2的是合家歡片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),27至29日期間進帳約1,060萬美元。

第3名是湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演的暖心片「超難搞先生」(A Man Called Otto),收入680萬美元。

恐怖娃娃驚悚片「窒友梅根」(M3GAN)以640萬美元成績排第4。

由印度寶萊塢天王沙魯克汗(Shah Rukh Khan)主演的動作驚悚片Pathaan以590萬美元排第5,一部以印度語發音的電影在北美有這樣的表現,令人驚豔。

排名第6至第10的作品依序為:「人肉搜索2:失蹤搜救」(Missing),收入570萬美元;「迫降危機」(Plane),390萬美元;「無邊泳池,暫譯」(Infinity Pool),270萬美元;「末日迷蹤:敵基督的崛起」(Left Behind:Rise of the Antichrist,暫譯),230萬美元;「流浪地球2」(The Wandering Earth),140萬美元。

