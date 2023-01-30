挺烏抗俄 強生:普丁曾威脅對我發動飛彈攻擊

英國前首相強生（Boris Johnson）聲稱，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令俄軍入侵烏克蘭前，曾威脅要對他發動飛彈攻擊。

根據英國廣播公司（BBC）將於今天播出的新紀錄片，俄羅斯去年2月24日侵略烏克蘭前，打了一通顯然帶有威脅意味的電話給強生。

當時強生和其他西方國家領導人正趕往基輔，展現支持烏克蘭的決心，並試圖讓羅斯打消攻擊的念頭。

強生稱普丁一度威脅他說，「波瑞斯（強生的名字），我不想傷害你，但用飛彈的話，只需要1分鐘」之類的話。

強生成了西方最支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的其中一人。

強生表示，在俄羅斯展開入侵前，他曾煞費苦心地告訴普丁，烏克蘭要加入北大西洋公約組織（NATO）一事，不會很快發生，並警告他，一旦有任何侵略行動，俄羅斯邊境上「北約（部隊）只會更多，不會變少。」

強生說：「他說『波瑞斯，你說烏克蘭短期內不會加入北約。什麼叫短時間內？』然後我說『你應該很清楚，烏克蘭在可預見的未來，是不會加入北約的。』」

針對用飛彈攻擊的威脅，強生補充說：「我認為，從他輕鬆的語氣和他一副超然的態度來看，他只是在配合我想與他協商的嘗試。」

法新社報導，BBC紀錄片描繪俄羅斯入侵烏克蘭之前的幾年裡，普丁與西方國家之間的分歧日益擴大。

這部紀錄片也描繪澤倫斯基在俄羅斯發動攻擊前，試圖讓烏克蘭加入北約的野心受挫後的反應。

他說：「如果你知道俄羅斯明天就會占領烏克蘭，為什麼不在今天就給我一些能對抗他們的東西。如果你無法給我，那你們自己去阻止他吧。」

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