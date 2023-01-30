特斯拉內部敵人浮現 分析師示警是他

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）自收購推特（Twitter）以來引發諸多爭議，也引來特斯拉投資人的質疑，傑富瑞（Jefferies）分析師霍許瓦（Philippe Houchois）便對此直言，馬斯克儼然已成為特斯拉的累贅。

霍許瓦在接受媒體採訪時指出，他過去曾多次發表研究報告警告，特斯拉的敵人實際上就在內部，而馬斯克便是這樣的存在，他雖認同馬斯克是公司的重要推手，但他也是帶來不必要風險的人。

馬斯克於去年10月完成推特收購案，自此以來便遭疑將過多心力放在推特上，而霍許瓦也同樣對此表達擔憂，他認為馬斯克或許擔當太多角色，應當捫心自問是否能夠同時執掌特斯拉、SpaceX以及推特。

而六年來持續追蹤特斯拉評價的英國市場調查公司輿觀（YouGov）早前也發布數據指出，在馬斯克接手推特一個月後，美國市場對於特斯拉的負面看法超過了正面看法，為多年來首見。

儘管霍許瓦對於馬斯克抱持懷疑態度，不過仍看好市場對電動車的需求，亦樂觀看待特斯拉的前景，他認為特斯拉大幅降價有助於提高其產品吸引力。

特斯拉於本月25日公布去年第四季業績，淨利創下37億美元紀錄，年增幅逼近六成，馬斯克在會議中表示，調整電動車售價已明顯刺激需求攀升，使訂單量幾乎達到生產量的兩倍，儘管整體汽車市場出現緊縮，市場對特斯拉的需求依然維持強勁。

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