防債務違約噩夢 麥卡錫本周會晤拜登

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於29日表示，他將於本周三（2月1日）與總統拜登會晤，雙方將討論聯邦債務上限以及政府支出等議題，以確保美國不會落入債務違約的窘境。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於本月13日指出，聯邦政府支出正逐步逼金31.4兆美元的法定債務上限，為避免爆發債務違約，美財政部自19日已啟動非常規現金管理措施，但此舉僅能履行政府支付義務至6月初，倘若國會未在此之前上調債務上限，屆時政府可能無法履行付款義務，進而引發2011年以來最大規模的債務違約。

麥卡錫於周日向媒體表示，他將於周三與拜登進行商討，並且重申，他清楚知道拜登並不希望針對削減開支進行討論，但他仍期望能找到一種合理且負責任的方式來拉高債務上限，並且控制失控的開支。麥卡錫強調，美國不會落入債務違約的田地，不過他也斥責到，民主黨人士要求國會拉高債務上限是不負責任的行為。

麥卡錫以及參眾兩院的其他共和黨人士透露，他們不會支持在沒有削減政府開支的情況下提高債務上限。麥卡錫並未針對會談的議題透露具體細節，不過承諾會排除削減社會保障以及醫療保險等可能性，至於削減支出將從何處下手，麥卡錫透露他將針對國防開支進行研究。

經濟學家早前預估，若國會未提高債務上限，美國財政部將在8月耗盡現金，華爾街投行認為，為爭取時間讓國會調高債務上限，財政部的非常規措施可能會持續到9月初，當被問及此事時，麥卡錫重申，他不希望為此進行談判，而是寧願與拜登一同討論這些問題。

（工商時報 呂佳恩）

拜登周三會面美眾院議長 討論避免美國債務違約

美國總統拜登近日同意周三（2月1日）將與眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，討論重點在於提高債務上限以避免美國違約狀況。

麥卡錫周日接受CBS電視台《面對國家》（Face the Nation）節目訪問時表示：「我想找出一種合理且負責的方式來調高債務上限，同時控制支出失控的狀況」。

麥卡錫屆時可能提出條件交換，要求拜登重新考慮削減開支以換取共和黨方面支持調高債務上限。

（ 工商時報 鄭勝得）

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