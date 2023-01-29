馬斯克緊抱 比特幣牛市到 今年來彈逾3成

比特幣去年慘遭熊吻，特斯拉持有的數位資產去年第四季帳面價值跌掉3,400萬美元，但執行長馬斯克依然緊抱比特幣。另一方面，數位資產數據分析公司CryptoQuant的指標顯示，比特幣熊市或許已經結束。

特斯拉在2021年初開始押注比特幣，最初的買進價格為每枚30,000美元。比特幣價格在2021年11月攀登至頂峰，逼近69,000美元，但自此之後一路走低。因此，特斯拉去年第二季出脫大部分比特幣部位，出售超過3萬枚或75％的比特幣，避免損失擴大。

去年第四季比特幣價格暴跌15.4％，由第三季末的19,500美元挫低至年底的16,500美元。特斯拉在第四季認列3,400萬美元數位資產價值減損，將帳面價值由第三季末的2.18億美元降至1.84億美元。

不過，今年以來比特幣強勁反彈逾3成。29日盤中，比特幣價格約在23,364.61美元左右，位在六個月新高水準。

加密貨幣交易所FTX破產重創幣圈，去年11月比特幣價格重跌至兩年新低水準，降至15,500美元。特斯拉在比特幣跌至谷底時仍繼續持有，顯示對比特幣的胃納強勁，就算價格進一步走低也願意繼續持有這項數位資產。

比特幣在去年遭遇逆風，全年跌幅超過65％。隨著美國通膨出現降溫跡象，聯準會（Fed）的鷹派立場可能趨緩，投資人對加密貨幣和股票等風險性資產的信心回升，開年以來比特幣價格強勁反彈將近40％，創下FTX風暴以來新高紀錄。

另一方面，根據CryptoQuant的比特幣指標－損益指數（PnL）顯示，比特幣經歷了一年多的跌勢後，已經開啟新的牛市。

結合未實現凈損益（NUPL）等三項比特幣衡量指標的損益指數，現已攀升至365日移動平均線之上。CryptoQuant在報告中指出，損益指數釋出強烈的買進訊號。依據歷史經驗，這代表牛市啟動。

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