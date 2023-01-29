美小型企業掀聘僱潮 Fed對抗通膨難度增

自疫情爆發以來，小型企業就持續引領美國招聘熱潮。雖然這對美國經濟有利，但卻加劇聯準會（Fed）對抗通膨的難度，因為只要就業市場保持強勁，Fed就被迫進一步調高利率。

根據媒體對勞工部的統計檢視與傑富瑞銀行分析師的分析發現，自2020年2月以來，員工數低於250人的小型企業，其聘僱人數比被裁員或辭職人數多出367萬人。員工數超出250人的大型企業同期間則是淨減80萬人。

傑富瑞首席經濟學家瑪柯瓦斯卡（Aneta Markowska）指稱，小型企業實際上撐起整個就業市場。根據她的推算，在去年11月美國職位空缺當中，小型企業就占了78％。若從疫情開始計算，其比重更拉高到91％。

Snelling Staffing招聘公司特許經銷部門總裁譚伯斯（Elizabeth Trenbeath）也表示，最近數月她不斷接到中小企業增人的電話詢問。

投資者正密切關注小型企業大舉增才的趨勢。某方面而言，該跡象對美國經濟雖是一大利多，但對市場卻是利空消息。因為只要就業市場持續表現強勁，Fed在降溫經濟與遏制通膨上就要再加把勁，這意味它必須持續調升利率。

Fed官員過去曾警告，就業市場是推高通膨攀升的禍首，即使薪資增幅明顯落後通膨水準。

Neuberger Berman投資管理公司總裁阿曼托（Joe Amato）指出，由於美國就業市場與經濟成長並無如Fed預期般大幅放緩，使得決策官員必須持續維持警戒。

去年美國股債反轉走跌，迫使許多大型企業停止或減緩聘僱。不過同時間，小型企業卻仍舊招兵買馬，一些老闆指出為了吸引人才，他們甚至開出更好的薪資與福利條件。

不過有分析師認為，小型企業聘僱潮有可能將步入尾聲。基於Fed升息行動將持續，美國經濟今年料將減緩或進入衰退。全美獨立企業聯合會經濟學家唐柯柏表示，在看壞景氣下，小型企業對於今年看法不再感到樂觀。

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