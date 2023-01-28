納賽特推人力優步化 迎接旅遊新黃金時代

儘管經濟衰退步步進逼，希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide Holdings）旗下業務依然朝氣蓬勃，執行長納賽特（Chris Nassetta）看好後疫情時期的出遊熱潮，認為旅遊的新黃金時代來臨，希爾頓將躬逢其盛。

納賽特指出，走出疫情禁錮後，消費者重拾各項親臨體驗，而且旅遊禁令已經解除，許多人開始實現旅遊願望，探訪風景名勝，帶動希爾頓全球各地的業務繁忙熱絡。

納賽特表示，消費者擺脫疫情之後，對旅遊機會有全新的看法。「民眾會覺得，從不認為自己能夠足不出戶長達兩年，但這真的發生了，所以接下來要把握機會，享受人生。」

納賽特認為，疫情可能讓民眾重新調整人際接觸的優先順序，這股趨勢可讓希爾頓長期受惠。希爾頓擁有18個飯店品牌，從高檔的華爾道夫（Waldorf Astoria）與康萊德（Conrad），中階的歡朋酒店（Hampton），再到近幾年新成立的品牌Home2 Suites等。

自私募基金百仕通（Blackstone）2007年斥資260億美元，透過槓桿交易收購希爾頓後，納賽特便開始掌理這家飯店集團，他在2013年讓希爾頓上市，掌舵15年來讓旗下客房數量翻升逾一倍，至110萬間。

至於疫情後的旅遊熱潮可維持多久？納賽特認為，就長期來看十分驚人。疫情前的趨勢都已復原，甚至超越疫情前的水準，換言之，民眾渴求體驗，對這方面的花費不會手軟。

納賽特表示，在新的旅遊黃金時代降臨時，消費者的移動性（mobility）提升，長期來說極有助益。民眾對於時間的支配有更大的彈性，對周一、周五和周末的時間運用有更高的靈活度，而且雇主對於遠端工作的態度更加開放。全球的移動性更高，對飯店業務也越有利。

希爾頓也調查了大型企業客戶未來的差旅規畫，納賽特表示，85％的受訪者預期今年的商旅頻率將與2022年相當或更多。

納賽特透露，2022年復甦力道最強、表現最穩健的市場是歐洲、中東和非洲業務。儘管有俄烏戰爭、歐洲能源危機，和歐洲經濟衰退隱憂，但受壓抑的需求並未受到上述因素干擾，2022年夏季幾乎所有美國民眾都想造訪倫敦，帶動歐洲業務暢旺。

隨著經濟成長減弱，希爾頓勞動力不足的問題稍有緩解，但仍然無法在每個市場補足所需的人力。納賽特表示，以嚴重程度低至高1到10分來看，一年多前的人力緊繃程度大約在9或10分，現在大概位在5或6分。

此外，希爾頓也採用更有創意的方式募集人手。納賽特表示，希爾頓一直都聘有臨時勞工，特別是周期性市場。如今希爾頓將臨時勞工拓展至所有飯店，這是一種優步化（Uberification）的人力配置，讓想要工作，但一周只想做兩個班的勞動力加入希爾頓。