美日荷連線 核彈級制裁圍殺陸晶片業

在持續勸說與施壓下，日本與荷蘭同意加入美國陣營，聯手圍殺中國晶片產業。美東時間27日晚間，美、日、荷在華盛頓的談判中達成協議，同意限制對中國出口部分先進的晶片製造設備，此舉無疑對中國拋出核彈級制裁，勢必影響中國晶片產業未來發展。

綜合外媒28日報導，知情人士透露，美日荷代表對中國廠商最新供貨限制達成協議，三方將美國政府2022年10月採取的對中出口管制措施，擴至涵蓋日本與荷蘭的企業，這意謂美日荷聯手建立圍堵聯盟，以求進一步削弱中國自行開發生產晶片的能力。

本次談判涉及一套新措施，以規範可供應中國晶片企業的產品，但三方目前尚無公開宣布限制措施計畫，且需等待日、荷兩國完成相關法律配套，因此實際實施時間可能要等待數個月。

報導指出，這次供貨限制範圍涵蓋歐洲最大的半導體生產設備商艾司摩爾（ASML），日本光學儀器製造企業尼康（Nikon）及東京威力科創（Tokyo Electron）等相關龍頭企業。

其中，ASML生產的曝光機為生產先進晶片的關鍵設備，美日荷達成協議後，將使荷蘭擴大對ASML的出口限制，至少防止其出售EUV（極紫外光微影技術）設備給中國科企，讓中國無法建立高端晶片生產線。

日本經濟產業大臣西村康稔指出，日本一直與美國及其他國家討論對中國出口管制制度。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）27日指出，三國討論已進行很長時間，但不會對相關協議公布詳情，因為當中涉及非常敏感的話題；荷蘭官員表示，新管制措施是為了化解國安疑慮，並非有利美國晶片企業。

為防止中國半導體業壯大，美國去年10月宣布對中國實施歷來最全面的晶片出口管制措施，並積極拉攏日本、荷蘭、台灣、韓國加入制裁陣營。在美國抵制下，中國2022年晶片進口數量較上年銳減逾15％。

今年農曆春節前，美國總統拜登密集會見日、荷領袖，美方17日並宣布將中國晶片管制範圍擴大至澳門，避免技術繞道進入中國。

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