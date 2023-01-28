通膨降溫 交易員押注Fed最快這個月降息

美國聯準會（Fed）對抗通膨巨獸終於顯露成效，基於通膨壓力減弱，交易員押注聯準會2月和3月各升息1碼，最快9月開始降息。

近期的經濟數據顯示美國通膨壓力趨緩。聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費者支出（PCE）物價指數，去年12月年增5％，低於11月的年增5.5％，創下2021年9月以來最低紀錄。

不計波動性較大的食品與能源項目，12月核心PCE年增4.4％，低於11月的年增4.7％，寫下2021年10月以來最低。

PCE下滑令市場預期，聯準會的升息循環可望在3月落幕。美國通膨去年一度躥升至逾40年新高，聯準會為了打擊通膨採行1980年代以來最激進的貨幣緊縮步伐，目的是讓通膨回到2％的目標。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示，隨著通膨降溫，聯準會本次例會能夠合理的縮減升息步伐。

聯準會預計在1月31日至2月1日召開貨幣政策會議，利率期貨市場顯示，投資人預期本次例會升息1碼，將聯邦基金利率由目前的4.25％至4.5％，上調到4.5％至4.75％，3月再升息1碼。

其他通膨數據亦顯示下降趨勢。密大1月消費者一年通膨預期終值降至3.9％，低於初值的4％，創下2021年4月以來最低。5年通膨預期亦由3％降至2.9％。

儘管聯準會多位官員曾經暗示，聯邦基金利率最終可能升破5％，並表示今年不會降息，但交易員認為3月後繼續升息1碼的機率僅有三分之一，而且最新通膨報告出爐後，交易員進一步認為聯準會最快9月開始降息。

占美國經濟活動比重三分之二的消費者支出顯示經濟成長減速，製造業也出現初期放緩跡象，加重今年下半年陷入衰退風險。凱投宏觀首席北美經濟學家艾許沃斯（Paul Ashworth）表示，高利率重擊需求，預期今年核心通膨將持續降溫，最終將說服聯準會在今年稍晚降息。

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