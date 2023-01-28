通膨趨緩 Fed在1月底料將升息1碼

本周迎向超級財報周，美國聯準會（Fed）、歐洲與英國央行將召開決策會議，分析師預料，鑑於美國通膨數據降至1年多來低點，Fed此次升息也將放緩至1碼。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）較前一年同期揚升6.5％，增幅連續6個月下滑。

許多市場分析師認為，Fed在2月1日結束為期兩天的會議後，將宣布升息1碼，並估計今年底結束前會開始降息。

Fed官員也釋出類似訊息。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）1月表示，「我們實際上正在限縮經濟，當然也是在遏止通膨的過程，對我而言，接下來評估升息幅度時可以更謹慎一些。」

Fed去年12月將基準利率目標區間上調2碼至4.25～4.5％，此前已連續4次升息3碼。Fed官員對2023年利率終值預期中位數達5.1％，高於先前預測值。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）也提到，「未來升息25個基點（1碼）是合適的。」

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）指出：「通膨預期已受到控制並且好轉，因許多領域的物價壓力正在放緩。Fed在下一次會議將升息1碼。Fed若開始談及未來暫停升息的議題也不令人意外。」

歐洲央行在去年12月一如市場預期利率調升50個基點，但表示會大幅升息以壓制通膨。目前市場預期，ECB在2月2日的會議將宣布利率由2％調高至2.5％。同日英國央行也將召開決策會議，市場反映升息2碼的機率為65％。