限制對陸出口晶片設備 傳美日荷達成協議

美日荷三國傳達成協議，限制對中國出口晶片製造設備

中美晶片戰再傳新消息，據知情人士透露，美國政府於美東時間27日晚間在華盛頓結束的談判中，已與荷蘭及日本兩國達成協議，三國均同意限制對中國出口部分先進的晶片製造設備，此舉將影響中國晶片製造商的未來發展。

綜合外媒28日報導，知情人士表示，美日荷三方代表在華盛頓完成談判，將美國在2022年10月採取的一些出口管制措施，擴至涵蓋日本和荷蘭的公司。

報導稱，本次談判涉及一套新措施，以規範可供應予中國企業的產品。但三方目前尚無公開宣布限制措施的計畫，且需等待日荷兩國完成相關法律安排，因此實際實施可能需要數個月時間。

報導指出，歐洲最大的半導體生產設備商艾司摩爾（ASML）為荷蘭公司，日本亦有光學儀器製造企業Nikon及Tokyo Electron等相關半導體龍頭企業，當中ASML生產的曝光機為生產先進晶片所需的核心裝置，因此在本次美日荷三國達成協議後，將令荷蘭政府擴大對ASML的出口限制，至少防止其出售EUV（極紫外光微影技術）設備給中國科企，讓中國無法建立高端晶片生產線。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）27日曾指出，三國方面討論已經進行很長時間，但不會對相關協議詳細公布，因為當中涉及到非常敏感的話題。ASML是中國晶片廠生產設備的主要供應商之一，公司日前表示，如果荷蘭跟隨美國的出口管制標準，集團的業務將會受到影響。