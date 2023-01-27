裁員惡浪 撲向非科技業

自2022年底矽谷科技大廠陸續宣布裁員以來，這波裁員潮，已逐漸蔓延至其他產業。化學大廠陶氏（Dow）近日宣布裁員2,000人；玩具大廠孩之寶（Hasbro）也宣布全球裁員15％，突顯全球經濟前景惡化。

陶氏26日宣布裁員2,000人，占全球員工總數3.8萬人比重約5％，主因公司立下2023年節約10億美元成本的目標。陶氏執行長費特林（Jim Fitterling）表示：「這波裁員行動是為了優化成本結構。」他透露，陶氏正密切注意大環境變動，尤其是歐洲能源市場動向。

消費產品大廠3M也在近日宣布裁員2,500名廠房員工，占全球員工總數9.5萬人比重約3％，主因是該公司預期今年營收、獲利雙雙下滑。孩之寶也在26日宣布裁員1,000人，占全球員工總數比重約15％。

雖然上述公司裁員比重不大，裁員人數跟矽谷科技大廠相比可謂微不足道，但背後暗藏的警訊不容忽視。微軟和谷歌母公司Alphabet宣布大規模裁員，大多是因為疫情期間過度擴張人力，如今相對縮減人力。但傳統製造業在疫情期間並未擴充人力，如今縮減人力可見市場需求真的萎縮。

美國勞工部日前公布，去年12月非農就業人口增加22.3萬人，是2年來最小增幅。凱投宏觀預期今年1月美國非農就業人口增幅進一步縮小至1.5萬人，低於疫情前水平。

凱投宏觀美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）表示：「檯面下有愈來愈多證據顯示經濟走下坡。」美國商務部26日公布去年第四季美國國內生產毛額（GDP）季增年率僅2.9％，小於前一季的3.2％。

所幸美國仍有部分產業人力需求持續成長，包括零售、餐飲及航空業。沃爾瑪就在近日宣布美國員工最低時薪從12美元調升至14美元，連鎖墨西哥餐廳Chipotle也宣布招募1.5萬名新血。空中巴士預計今年招募超過1.3萬名新血，其中9,000個職缺在歐洲，其餘在美、中等地。



