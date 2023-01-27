英特爾上季業績慘 股價重挫

受晶片需求疲軟拖累，英特爾2022年第四季大虧逾6.6億美元，本季財測亦遜於市場預期，引發股價重挫。27日早盤英特爾股價大跌9.3％，報27.12美元。

英特爾上季由盈轉虧，虧損6.64億美元，損失遠遠高於分析師預期的2.78億美元，反觀一年前同期則有淨利46.2億美元。調整後每股盈餘為10美分，也不如市場預期的20美分。營收年減32％至140億美元，連續四季萎縮，遜於市場預估的144.9億美元。

英特爾預估第一季營收約在105億～115億美元間，低於華爾街預估的139億美元。該公司預期調整後每股損失15美分，將是去年夏季來首見每股虧損，相較於市場預估的每股盈餘24美分。

第一季毛利率估計為34.1％，大幅遜於英特爾去年設下的目標51％至53％。英特爾在法說會表示，一旦市場需求回溫，毛利率可望在中期回復目標。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，由於當前環境不確定性，故未能提供全年財測。該公司在法說會表示，今年至少在上半年將持續面臨經濟逆風。

英特爾財務長辛思納（David Zinsner）表示，工廠產能偏低讓上季毛利率縮減220個基點，本季可能再侵蝕400個基點。

英特爾營收大減反映電腦市場從疫情時期的熱絡回歸平淡。英特爾日前預估今年電腦出貨量約在2.7億至2.95億台之間，26日表示出貨量可能落在預測低端。

根據市場研究機構顧能（Gartner）數據，去年第四季全球電腦出貨量年減28.5％，創下1990年代開始追蹤該項數據以來最大縮幅。央行升息抗通膨與潛在經濟衰退打擊消費者支出。

按各部門來看，上季電腦晶片部門營收年減36％，降至66億美元，低於分析師預估的76.8億美元。數據中心晶片部門營收年減36％至43億美元，但仍高於市場預期的41.7億美元。