政府積極降低對陸依賴 德大企業卻反著做

歷時3年的動態清零政策令許多在華德企叫苦不迭，挫傷了許多德企中國經濟前景的信心，德國政府也一直呼籲經濟界減少對中國的經濟依賴。但是，這種趨勢似乎未能影響到大眾（VW）和巴斯夫（BASF）等德國大企業對大陸的信心，它們仍持續擴大對華投資的規模。

《德國之聲》引述德媒《商報》的報導說，新近發布的中國經濟數據並不理想，經濟增幅降至幾十年來的最低點，人口也開始出現萎縮趨勢。德國政府也在制定降低對中國經濟依賴的戰略，但還是有許多企業反其道而行，持續押寶中國。

北京德國駐華商會的希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）表示，「樂觀情緒正在回歸」，德國商會前不久進行的年度問卷調查中，有半數德國企業表達投資意願，近80%的受訪企業對中長期前景持積極態度。他還說，「儘管大家都有風險意識，但畢竟中國是全球最重要的增長市場，誰不都願意將中國拱手讓給競爭對手。」

報導說，德國企業希望通過在華投資進一步靠近中國客戶，化工巨頭巴斯夫因此投資100億歐元在湛江設立新的生產基地，這是巴斯夫158年企業史上規模最大的一次投資計劃。巴斯夫總裁布魯德穆勒（Martin Brudermüller）表示，未來業績增長的2/3將來自中國。此外，愛迪達也為中國業務制訂了雄心勃勃的計劃，儘管這家企業此前曾有過慘重的虧損經歷。

德國企業的在華投資，其首要目的已經不再是中國的銷售市場。中國作為創新中心的地位也在日益鞏固，德國企業也希望參與其中，西門子開設了名為「馬可波羅」的新項目，希望以此擴大公司核心數位工業部門。拜爾製藥前不久也強調，在藥物研發領域，該企業將不再聚焦「對創新不友好」的歐洲，而是會著眼於美國和中國。

德國企業聯合會專家表示，減少對華經濟依賴，不能一蹴而就，只能邊發展中國業務，邊增加企業投資的多元化。

經營液壓機械設備的霍斯根（Karl Haeusgen）在華投資已有30年歷史，他表示，當年對中國的滿腔熱情現在已經被現實主義所取代，中國政府愈來愈收緊對經濟的管控，而中國本土企業又在競標活動中不斷受到優待。因此必須保持對話渠道的暢通，必須堅持自己的立場，中國畢竟是一個重要市場，與中國脫鉤的代價是無法承擔的。

文章來源：德語媒體： 德國經濟繼續押寶中國

（中時新聞網 盧伯華）

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