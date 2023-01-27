2023年經濟怎麼走? 美企財務長估5大方向

走過2022年，歷經疫情斷鏈、俄烏戰爭導致高通膨、Fed暴力升息造成股債雙殺、美元強升及美中晶片戰等，迎接2023年，美股開張首日就收黑，所幸之後就一路震盪走高。據美國財經媒體CNBC調查，23家公司財務長皆看衰美股，認為道瓊恐將跌破3萬點、經濟將出現衰退，只有少數認為會軟著陸，雖然多數認為通膨已經到頂，但仍是企業最大風險。

美國財務長預估2023年經濟有5大方向：

1、經濟衰退來了：據調查，逾8成財務長看壞今年將經濟衰退，認為會在上半年或下半年出現各占43%，僅不到10%認為有可能軟著陸。

2、道瓊失守3萬點：美股易受聯準會（Fed）或經濟數據影響而震盪，56%財務長看衰道瓊難上攻4萬點，會因持續賣壓，而再度失守3萬點。

3、通膨已經見頂：通膨是全球首要風險，近2/3財務長認為通膨已經到達頂峰，雖然經濟和金融市場都付出相當代價，但逾半皆認為Fed做得比之前好，大都稱讚「良好」或「優秀」。

4、政治風險變小：多數財務長將通膨列為企業最大風險，是因政府「過度監管」風險已經季減10%。CNBC解釋，美國期中選舉促成兩黨分治，共和黨保住參議院，民主黨奪回眾議院，有助減少恐懼，增加市場信心。

5、企業仍支出徵才：去年經濟逆風、股市大跌，財務長幾乎都認為，企業仍會穩定投資和支出。近40%表示今年將增加支出和徵才，另近40%說今年維持不變，僅不到25%將減少今年支出和徵才。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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