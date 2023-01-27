韓國暫停中國公民短期簽證 延至2月底

據韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部今天（27日）宣布，將延長針對中國公民的暫停簽發赴韓短期簽證措施至下月28日。

報導稱，中央災難安全對策本部還表示，若在此之前情況有所好轉，也有可能重啟短期簽證簽發工作。政府考慮中國境內的新冠疫情流行情況等，從本月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，但有外交、公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外。

韓國政府上月底公佈的停辦措施期限截至本月31日，但表示可根據情況延期。對於延期的理由，中央災難安全對策本部表示，韓國境內防疫防控形勢不錯，但不能完全排除春節之後海外輸入性確診病例導致疫情再次擴散的可能性。

韓國防疫部門數據顯示，近兩周境外輸入病例1404例，其中來自中國的病例890例。對來自中國的短期居留外籍人員實施落地檢的2日以來，陽性率為10.4％。中央災難安全對策本部表示，今後仍將嚴密關注疫情，竭盡全力穩控境內疫情形勢。

一月中旬，針對韓國擴大對中國旅客的入境限制範圍後，中國駐韓大使館14日連發兩項反制措施。第一，大使館暫停發放韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務短期簽證。第二，調整韓國公民赴華簽證辦理要求，範圍涵蓋13種簽證類型。經過調整後，中方的審核要求更加嚴格。而且，這次針對的主要是中長期簽證申請。

（中時 藍孝威）