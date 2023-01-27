英國日落中？購債救市 這群人養老金大減

英國經濟每況愈下，英國企業去年12月高達1964家破產、年增32%，甚至有專欄作家Allister Heath示警英國正在成為一個貧窮的國家。外媒進一步指出，英國央行為了啟動購債計畫救市，央行員工養老金在短短6個月淨值蒸發15億英鎊（折合約台幣560億元）。

根據泰晤士報報導，英國史上任期最短首相特拉斯（Liz Truss）去年9月底宣布大規模減稅計畫，一度造成股債匯三殺、引發大動盪，英國央行啟動650億英鎊的購債計畫，使公債價格上漲恢復市場秩序，卻引發關於負債驅動投資（LDI）政策的問題。

英國央行指出，因英國公債、債券及衍生性商品的投資虧損，員工養老基金在6個月內淨值蒸發了15億英鎊。

另根據《金融時報》報導，英國破產服務署（Insolvency Service）數據資料顯示，2022年12月，英國註冊公司破產數量達到1964家，與2021年同期相比大幅增加32%，而較疫情爆發前的2019年12月則高出76%。此外，英國企業申請清算的數量也大幅增加，國際會計師事務所「普華永道（PwC）數據顯示，2022年前11個月，清算申請數量達2990份，是2021年同期的3倍之多。

（中時新聞網 邱怡萱）