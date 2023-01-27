俄烏整軍經武 戰事恐將擴大

俄烏戰爭將屆滿一年，但戰事仍僵持不下。德國和美國25日宣布軍援主力戰車給烏克蘭，料將為烏克蘭展開反攻開啟新一波西方軍援。另一方面，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）評估報告指出，克里姆林宮正「遲來地」作出早應該在2022年2月開戰前就做好的人事動員、組織重整和工業行動。這將使俄羅斯總統普丁所定義的「特別軍事行動」，在新的一年逐步轉變成一場大型傳統戰爭。

報告指出，普丁去年12月初已表明「特別軍事行動」將是一個「長久過程」；12月底也接受國防部長紹伊古增加武裝力量人數、強化軍工生產、調整軍區、新建軍團等一系列新政策。且普丁在1月11日決定以武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）接掌烏克蘭戰事總指揮職務，強化國防部體系對烏戰事的直接管控；同日，他在電視上公開批評負責軍工貿易的工業部長兼副總理曼特羅夫（Denis Manturov），要求他加速軍備生產。

報告指出，俄羅斯有意在未來6個月內發動「決定性的戰略行動」，目前正為此從五大方向作出努力。一是強化短期和長期的軍事動員；二是保留已動員的兵力作未來之用。正規俄軍近來沒有進行重大攻勢，而是以防守為主。俄方進攻所用的多為「瓦格納」僱傭兵團，而非正規士兵；三是重新活化軍工基礎；四是將烏克蘭戰爭控制權重新集中到國防部之下；五是透過宣傳去增加民眾對於戰爭的支持，諸如渲染戰敗後果嚴重等。

對於俄軍未來具體行動，報告提出三個可能性：一是在烏東盧甘斯克（Lugansk）作出反攻。近來俄方已在加大盧甘斯克兵力，而此地在補給上也較其他戰線有利；二是透過穩健防守去擊敗烏克蘭明顯正在準備的反攻，再利用烏克蘭的失敗去扭轉戰局。

三是可能性最低的方案，即俄軍透過白羅斯領土從北路再攻烏克蘭首都基輔。俄羅斯預計將在2023年9月進行的2場軍事演習，可作為俄軍在白羅斯境內增加部署的契機。過去幾個月來，在白俄羅斯的俄軍一直增加，且雙方軍事活動頻繁。俄羅斯和白羅斯16日就宣布進行聯合空軍演習。

（旺報 張國威）