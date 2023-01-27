憂南海危機！小馬可仕促中菲磋商升級

菲律賓總統小馬可仕23日表示，他已向中國提出建議，希望兩國外交部長舉行會談，盡快解決在南海出現的任何新的衝突。他將雙方的分歧歸咎於中國採取的行動。此前，他曾說，菲律賓和其他國家在南海曠日持久的爭端讓他「夜不能寐」，並警告稱，亞洲發生任何類似烏克蘭戰爭的重大對抗，都將給世界帶來災難性後果。

小馬可仕在一個菲律賓多家電視台播放的採訪中說，中國領導人習近平在雙方這個月早些時候舉行的會晤中，同意他提出的外長會談的建議，雙方目前在解決一些細節問題。

小馬可仕表示，他在北京與習近平會晤時，建議由雙方外長主導「雙邊磋商機制」，以便在有爭議海域發生的衝突做出更快速的回應。目前的「雙邊磋商機制」由兩國的中層外交官處理。

小馬可仕說，他建議將雙邊小組提升至更高級別。他還要求讓菲律賓駐華大使加入更高級的外交磋商。他說，如果需要做出決定，外長或者大使可以隨時與他電話交談，5分鐘內就可做出決定，習近平同意他的建議並要求中國的外長與菲律賓官員討論這個新的安排。

小馬可仕還建議中國需要改變其行為，以防止未來發生衝突。他說，「我認為需要的行動應該真的來自中國方面，因為我們不派遣海岸警衛隊船隻進入我們認為的是他們的海域或國際海域。是他們待在菲律賓水域內。」

他說，儘管他提出提升「雙邊磋商機制」級別的建議，菲律賓將繼續行使向中國提出外交抗議的權利。

報導稱，菲律賓已針對中國在南海爭議海域日益強硬的行動提出了數百次外交抗議。據馬尼拉外交部的數據，僅去年一年，馬尼拉就向北京發出了近200分抗議照會，其中65分是小馬可仕6月上任以來發出的。

（旺報 藍孝威 、北京）