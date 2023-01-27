紐西蘭新總理就職 希金斯有意訪中

紐西蘭前總理阿爾登上周無預警請辭，執政工黨22日選出44歲的希金斯（Chris Hipkins）接替黨魁，他在25日宣誓就職，成為紐國第41任總理。值得注意的是，希金斯兩天前表態，稱中國是紐西蘭至關重要的經濟夥伴，訪問北京將是他上任後的首要任務之一。

希金斯原為工會多數黨領袖，他除了曾任教育、警察、公共服務部長，還在新冠肺炎流行期間被指派為防疫部長，是阿爾登政府的核心人物。希金斯25日與副總理賽普洛尼（Carmel Sepuloni）宣誓就職後，隨即召開第一次內閣會議，並訂於下周改組，調整施政方針。他在記者會上表示，紐國正值經濟衰退，他會優先解決高通膨、物價飛漲與低收入戶就業困難等危機。

「我知道人們正為帳單與房貸憂愁，我們將即刻聚焦攸關『麵包與奶油』的議題。」但希金斯拒絕直接對可能採取的政策發表評論，他說：「紐西蘭人將在未來幾周、幾個月，見證降低生活成本是我們的施政核心。」

外交方面，紐西蘭的對中政策尤其受到矚目。鑑於中國作為最大貿易夥伴，儘管北京在印太地區日漸強勢，紐國仍與其維持相對友好關係。阿爾登曾說，紐中在政治上的理念背道而馳，紐國必須思考如何避免過度依賴單一市場；然而兩國的經貿往來仍愈趨緊密，如去年4月生效的紐中自由貿易《升級議定書》進一步擴大市場開放。

希金斯尚未透露訪中的確切日程。阿爾登2017年就任總理後曾兩次與中國國家主席習近平會談，一次是她在2019年率團赴北京訪問，一次是去年11月藉出席泰國曼谷亞太經濟合作會議（APEC）機會，與習近平進行長達50分鐘對話。

紐西蘭將在10月14日舉行大選，希金斯接棒後面臨的是一場苦戰，他必須在8個月內解決紐國經濟危機，同時挽救工黨支持度。根據民調機構「1News Kantar」最新數據，工黨的支持率在2022年從40％降至33％，意味著即使工黨與傳統盟友綠黨合作，仍無法取得國會多數席次。

（旺報 王少筠）