英特爾上季財報慘澹 盤後暴跌逾9%

晶片巨擘英特爾（Intel）於26日美股盤後公布去年第四季財報，不僅業績未達外界預期，且預期本季將出現虧損，拖累其股價在盤後交易中重挫逾9%。

在新冠病毒肆虐期間，PC市場曾迎來熱潮，帶動晶片需求大增，惟當前經濟環境充滿不確定性，PC需求逐漸下滑，根據英特爾公布的數據，該公司去年10月至12月的季度營收為140.4億美元，較2021年同期萎縮32%，為連續第4個季度出現下滑。

第四季淨損為6.64億美元，合每股虧損16美分，大幅遜於2021年同期的淨利46.2億美元、每股獲利1.13美元。若不計重組費用和其他項目，第四季的調整後每股盈餘為10美分，大幅遜於分析師預期的20美分。

此外，第四季毛利率下降至43.8%，較2020年第四季的58.4%顯著下滑，且英特爾預期未來仍會持續萎靡，英特爾重申，該公司的中期目標是將毛利率維持在51%至53%，而長期目標則是54%至58%。

至於本季的展望，英特爾預期本季營收將落在105億美元至115億美元，每股淨損15美分，大幅遜於分析師此前預估的營收139.3億美元、每股盈餘24美分。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）26日表示，由於當前經濟環境充滿不確定性，因此並不會公布其全年財測，並且預估今年上半年仍需持續面對逆境。

從各項業務來看，客戶端運算業務的營收衰退36%至66.3億美元，資料中心與AI業務營收萎縮33%至43億美元，網路及邊緣事業群（Network and Edge）營收下滑1%至 20.6億美元，而晶圓製造事業群營收則是成長30%至3.19億美元。

由於市場需求減退，英特爾早前便開始削減成本，並曾透露會將部分設備的使用年限從5年延長至8年，加上人事精簡、延緩新廠投資等撙節措施，可望在今年省下30億美元的支出。

英特爾26日收盤上漲0.39美元，漲幅1.31%，報30.09美元，然而財報公布後拖累該公司股價在盤後交易中重挫，截至本篇截稿前，英特爾盤後股價已下挫9.65%。

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