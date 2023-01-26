豐田社長 4月交棒凌志總裁

豐田汽車26日宣布重大人事案，掌舵近14年的社長豐田章男將自4月起卸任，由旗下頂級品牌凌志（Lexus）總裁佐藤恒治接任社長。豐田章男期許公司在佐藤領導下，從汽車製造商轉型為移動解決方案公司。

豐田章男將在4月1日卸任社長並轉任董事長（會長），而現任董事長內山田竹志將退居董事。豐田表示：「我認為加速豐田轉型的最佳方法就是由我擔任會長來協助新社長，因此今日做了這項決定。」

今年66歲的豐田章男是豐田創辦人豐田喜一郎的孫子，自2009年接任社長以來帶領豐田經歷大小挑戰。2020年豐田打敗福斯成為全球市占最高的汽車製造商，並在2021年蟬聯市占第一寶座。豐田也在2021年打敗通用成為全美市占最高的汽車製造商，雖然2022年再度被通用超越。

豐田上個會計年度（去年3月底止）營收成長15％至31.4兆日圓（約2,420億美元），淨利成長27％至2.85兆日圓（約220億美元）。

豐田章男坦言近14年來他日復一日不變的目標，就是讓公司在快速轉變的汽車業繼續生存。他表示：「我不管到哪都是一個車迷，正因如此我才能推動豐田改革，但身為一個車迷我能力依舊有限。」他認為佐藤領導的新團隊將為豐田創造新的成長潛力。

今年53歲的佐藤是機械工程出身，自早稻田大學畢業後在1992年加入豐田，是Corolla及其他豐田暢銷車款的幕後推手，也曾擔任豐田品牌長。他在26日表示：「我在接任社長後將繼續開發新車。」

近年全球車廠全力搶攻電動車商機，豐田也在2021年宣布旗下電動車年銷量將在2030年前達到350萬台。佐藤26日表示豐田如欲在2050年前達到碳中和目標，必須有「360度全方位策略」，不僅止於發展電動車。



