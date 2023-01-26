特斯拉接單 估生產量2倍

特斯拉25日公布去年第四季業績，該季淨利創下37億美元紀錄，年增幅逼近六成。執行長馬斯克表示，目前電動車訂單是生產量的兩倍，今年銷售可望達180萬輛，一掃電動車需求減弱的市場憂慮。特斯拉26日股價大漲逾10％，報159.6美元。

馬斯克並表示，面對全球市場競爭，特斯拉在中國市場的競爭最為激烈。他還說，僅次於特斯拉的世界第二大電動車廠可能是大陸車企，但未明言是哪家企業。特斯拉在大陸的競爭對手包括小鵬汽車、蔚來汽車和比亞迪等。

受財報亮眼激勵，26日早盤特斯拉股價勁揚7.3％，報155.03美元。特斯拉去年股價重挫65％，但今年開春迄今累計漲幅已達35％。

特斯拉上季淨利創下36.9億美元紀錄，年增59％，調整後每股盈餘為1.19美元，高於Refinitiv預估的1.13美元。營收年增37％至243億美元，優於Refinitiv預測的241.6億美元。

馬斯克表示，特斯拉近期調降電動車售價帶動需求上揚，「目前訂單幾乎是生產量的兩倍」，試圖消除華爾街對電動車需求減弱的憂慮。

馬斯克指出，儘管整體汽車市場可能出現緊縮，但需求依然維持穩健。特斯拉降價對一般消費者來說差別很大。1月迄今特斯拉的訂單創下史上同期最高，打臉部分分析師稱降價是銷售開始走疲的說法。

特斯拉預期今年汽車產量為180萬輛，不過馬斯克指出，若是今年風調雨順，沒有發生大規模供應鏈中斷或其他重大問題，今年有潛力生產200萬輛電動車，市場需求也無庸置疑。

特斯拉曾表示交車量目標為年增50％，但180萬輛代表大約年增40％。

特斯拉上季電動車營收達213億美元，年增33％。汽車毛利率為25.9％，低於2021年同期的30.6％，創下近五季新低紀錄。

特斯拉財務長柯克宏（Zach Kirkhorn）表示，降價將會影響獲利，但毛利率仍會維持穩健。

就全年來看，特斯拉去年淨利由2021年的55億美元攀升至126億美元，營收由538億美元揚升至815億美元。