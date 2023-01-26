閃過衰退？德官方估今年經濟成長0.2％

根據德國政府1月25日公布的年度經濟報告顯示，在能源危機緩解以及政策支持商業信心提振之下，德國可望在2023年擺脫經濟衰退陰霾，經濟成長率可望達到0.2％。

該報告將2023年德國通膨率從去年逾70年高點的7.9％下修至6％，並低於此前的估值7％。此外，德國企業將在2023年將工廠投資提高3.3%。

德國財長林德納（Christian Lindner ）今年伊始曾預測該國今年通膨率將降至7％，但仍示警高能源價格將成為日後新常態。

他在接受媒體訪問時指稱，將通膨率維持在2％是歐洲央行、也是德國央行的當務之急。受到能源價格飆漲，德國通膨率曾在去年10月攀升至11.6％高點，雖然11月略為下滑到11.3％，但依然處於高位。

去年，在俄羅斯決意削減天然氣供應後，德國政府曾出抬一次性補貼，以幫助家庭及企業控制能源成本。

此外，德國去年還祭出一系列支持計劃以緩解能源危機，規模達2,000億歐元，其中包括對電力和天然氣價格設定上限。

受惠於暖冬以及天然氣價格下跌助長市場信心，市場對經濟衰退的看法已較起初來的更加樂觀。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，德國政府已經抵禦了經濟危機，並成功展示我們的能力。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）25日於記者會上表示，危機尚未結束，但已能避免最壞的情況。

哈柏克認為，德國仍可能會遭遇技術性衰退，但隨著時序發展，預期德國經濟將逐漸轉強。德國通膨在去年10月份後持續回落，德國經濟部預計這一趨勢將持續下去。

德國25日公布1月Ifo商業景氣指數為90.2，較12月的88.6走揚，並為連續第四個月攀升。

ING分析師貝賽斯基日前分析指出，德國商業信心改善，引發外界預期該歐洲經濟火車頭冬季避開衰退的機率升高，但這不意味德國經濟將出現反彈。

上周公佈的官方數據顯示，德國經濟在2022年最後一個季度擺脫萎縮命運，全年經濟增速達到1.9%，好於市場的預期。

儘管數據支持市場看好德國經濟後勢，但ING銀行經濟學家Carsten Brzeski則表示，不掉下懸崖是一回事，強勁反彈又是另一回事。

從好的方面來看，德國的出口導向型經濟可能會受益於別國經濟的反彈，而較低的通膨可能會提振國內的消費者支出。但德國工業生產仍低於新冠疫情前水平，今明兩年冬季能源安全的不確定性依然存在。