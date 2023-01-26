美國半導體設備巨頭 科林研發全球裁員7％

全球第四大的美國半導體設備巨頭科林研發（Lam Research）公布最新營收遜於華爾街預期後，立馬宣布全球裁員7%、約1300人，在半導體市況低迷的情況下減少開支。去（2022）年底，科林研發也裁減大陸員工占比約1成，後續恐擴大裁員規模，由於大陸市場貢獻科林營收逾30%，而拜登政府擴大對陸晶片禁令，恐衝擊業績，只好先瘦身自救。

綜合美媒報導，科林預估第三財季調整後每股收益為5.75 美元至 7.25 美元，營收35億美元至41億美元之間，而據FactSet調查，分析師先前預期每股收益為 7.78美元，營收為43.5 億美元，顯見科林繳出的成績單令外界失望。

科林研發執行長Tim Archer周三（25日）表示，該公司全球將裁員1300人（約7%）。他示警，今年晶片設備市場規模將縮減至約750億美元，較去年減少約200億美元，相當於衰退20%左右。

科林指出，目前客戶的生產線正在放緩，並延後新工廠的興建，加上購買晶片的廠商囤積大量庫存，引發整個半導體供應鏈骨牌效應。

事實上，美國去年10月對大陸祭出嚴苛晶片出口禁令，讓科林研發業績受到重創。執行長Tim Archer先前透露，美國政府新的管制措施，對公司2023年營收造成20億至25億美元的衝擊。

科林是全球市值第四大半導體設備商，大陸市場營收貢獻度最高、占比約33%，其次為韓國26%，台灣15%，顯見拜登對陸禁令成為不可承受之重，科林去年底對大陸員工啟動10%人力瘦身，後續動作有待觀察。

（中時新聞網 吳美觀）

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