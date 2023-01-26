經濟數據強韌 道瓊揚205點 特斯拉飆11%

美國去年第四季國內生產毛額（GDP）初值優於預期，反映美國經濟依舊具有韌性，投資人期待聯準會繼續放緩升息步調，有利經濟維持強勁態勢，復以部分美企的獲利表現優於分析師的預測，華爾街股市26日開高，盤中一度湧現獲利了結賣壓，道瓊工業指數盤中曾挫逾100點，午盤後黑翻紅，漲勢維持至收盤。

道瓊工業指數終場勁揚205.57點或0.61%，以33,949.41點作收；標普500指數揚升44.21點或1.10%，收4,060.43點；那斯達克指數勁揚199.05點或1.76%，收11,512.41點；費城半導體指數上漲47.61點或1.63%，收2,966.60點。

數據方面，美國商務部26日公布，由於消費者支出增加，美國去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率為2.9%，雖略遜於第三季修正後的擴張3.2%，但仍優於預期的2.6%，顯示在高利率的環境下，美國經濟仍然強韌。其中，消費者支出攀升2.1%，雖略低於第三季的2.3%，但仍是第四季經濟成長的重要來源。

此外，美國聯準會將於下周召開利率決策會議，美股投資人密切關注經濟數據，個人消費者支出（PCE）物價指數於上季增加3.2%，大幅低於第三季的4.8%，扣除波動性較大的食品與能源後，核心PCE亦由第三季的成長4.7%大幅下滑至3.9%。

另外，美國上周初次申領失業救濟金人數報18.6萬人，較前值19.2萬人下滑6,000人，不僅寫下去年4月以來的低點，亦是9個月以來首次連兩周低於20 萬人，反映出美國勞動力市場依然緊俏。

個股部分，特斯拉去年第四季淨利報36.9億美元，年增率達59%，調整後每股盈餘為1.19美元，季度營收是243億美元，年增37%，財報表現優於外界預期帶動特斯拉股價26日強漲，終場收在160.27美元，漲幅10.97%。

英特爾於26日盤後公布去年第四季財報，由於市場對於個人電腦的需求大幅下降，英特爾去年第四季的營收按年衰退32%，此外，該公司預期本季的營收約莫落在105億美元至115億美元左右，遠低於分析師預測的139億美元。英特爾26日終場收紅，然而黯淡財報與悲觀前景拖累其股價在盤後時段暴跌，截至本篇截稿前，英特爾盤後股價已下挫9.72%。

而主要科技股26日全面收漲，Meta強漲5.80美元，漲幅4.10%，收在147.30美元；微軟勁揚7.39美元，漲幅3.07%，收報248.00美元；Google上漲2.43美元，漲幅2.51%，收99.16美元；亞馬遜揚升2.04美元，漲幅2.10%，收報99.22美元； 蘋果攀升2.10美元，漲幅1.48%，收報143.96美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚1.04美元，漲幅1.13%，收在93.45美元；日月光ADR揚升0.13美元，漲幅1.74%，收7.60美元；聯電ADR則上漲0.05美元，漲幅0.64%，以7.88美元作收。

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