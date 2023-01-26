特斯拉獲利優預期 馬斯克曝訂單滿手

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）於25日美股盤後公布上季財報，季度營收及調整後每股盈餘雙雙優於分析師預期，此外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，該公司早前將電動車售價大幅調降後，已創造出新一波需求，得以解決投資人對於市場需求的擔憂。

根據特斯拉25日公布的數據，該公司去年10月至12月的營收為243.2億美元，調整後每股盈餘為1.19 美元，雙雙優於分析師的預期，而全年營收則成長 51%至814.6億美元，遜於外界預期，上季汽車業務毛利率為25.9%，寫下兩年以來的新低。

特斯拉第四季電動車產量為43萬9,701輛，交車量則是40萬5,278輛，雖創下歷史新高，但未能實現其成長率50%的目標，特斯拉表示，為實踐其願景，將儘快增加產量，不過該公司預期今年全年的交車量將落在180萬輛，意味著年成長率僅37%左右。

在全球經濟陷入衰退疑雲之際，外界擔憂電動車市場需求逐漸疲軟，為解決此問題，特斯拉自去年12月開始在若干國家實施大幅度降價措施，馬斯克25日對此表示，一月份截至目前為止，該公司已收到了大量的訂單，幾乎是其產量的兩倍之多，因此他仍然看好市場對於特斯拉電動車的需求，

不過特斯拉25日坦言，他們對於經濟不確定性感到擔憂，因此將在短期內加速削減成本，並且儘速提高生產率。另外，特斯拉也證實，德州超級工廠有望在今年稍晚開始生產電動皮卡Cybertruck，該公司預計在3月1日的投資人日上介紹更多細節。

表先優於預期的財報帶動特斯拉盤後股價強漲，截至本篇截稿前，特斯拉盤後價格已揚升6.09%。

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