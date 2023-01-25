美特使:將加大施壓中國 停止購買伊朗石油

據美國之音報導，在美國政府謀求強化遏止伊朗核活動的努力之際，美國伊朗問題特使周一表示，美國將增加對中國施壓，要求停止購買伊朗石油。美國伊朗問題特使羅伯特·馬利（Robert Malley）在接受彭博電視採訪時表示，中國是伊朗非法出口的主要目的地，而美國將加強與中國有關購買伊朗產品的會談。美國自2018年撤出旨在遏制伊朗核項目的協議後，一直對伊朗及其原油出口加以制裁。伊朗則以加緊鈾濃縮活動做出回應。

報導稱，最近幾個月，伊朗原油及提煉產品的船運激增，其中很大部分看來是運往中國，但是卻偽裝是來自馬來西亞。中國是全球最大的原油進口國。據國際航運分析公司Vortexa的數據，伊朗上個月的石油出口攀升至每天約140萬桶，是4年來最高的。

在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之後，布倫特原油價格曾暴漲到130美元一桶，導致美國汽油價格飛漲，在政治上對拜登總統造成傷害。此後，布倫特原油價格跌到88美元一桶，不過許多分析師預測，今年晚些時候將回升至每桶100美元以上。

報導稱，一些能源交易商猜測，只要能幫助穩定原油價格，美國便對伊朗石油在國際市場上的交易就感到高興。美國伊朗問題特使羅伯特·馬利對此否認，「不，我們不贊同。我們能完美地執行制裁嗎？不能。但是，我們盡我們所能確保制裁得到執行。」

馬利重申了美國其他官員所說的與伊朗有關恢復2015年核協議的談判基本上破裂的評論。他說，美國目前集中精力阻止伊朗暴力鎮壓國內的抗議者，並防止伊朗支持俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

（中時 藍孝威）

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