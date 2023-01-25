華爾街恐數萬人被炒 金融海嘯後最慘

全球經濟成長放緩，重量級科技業者包括微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet接連爆出大規模裁員，就連華爾街金融業也難以倖免。外媒警告，近期華爾街恐有多達數萬名員工被裁撤，是2008年金融危機以來最大規模。

根據金融時報 （Financial Times） 報導，華爾街銀行包括瑞士信貸、摩根士丹利、高盛以及紐約梅隆銀行在內，最近幾個月已裁撤超過1.5萬名員工，而且這波裁員只是個開端，Keefe, Bruyette & Woods分析師Thomas Hallett示警，歐洲銀行業也傾向跟進美國裁員。

像是高盛集團1月中旬裁撤高達3,200名人力，占員工總數的6.5% ，主因在於該公司執行長David Solomon面臨提高銀行有形資產回報率的壓力，一名銀行業主管說，高盛的裁員行動引人注目，可能給其他銀行業帶來壓力並群起仿效。

由於利率上升、股市不景氣，在全球經濟前景不佳情況下，金融資料公司Dealogic資料顯示，這讓華爾街銀行併購交易、股票發行以及債券銷售的諮詢費用大幅下滑，與去年同期相比減少超過40% ，創下有史以來最大年度跌幅。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

話題》美光拋震撼 科技業裁員風暴滾雪球

美科技業去年大砍15萬人 裁員潮未完待續

摩通、美銀無畏逆風 續增聘人手