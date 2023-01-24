寒流襲濟州島！航班全停飛影響逾四萬人

南韓春節假期今天（24）來到尾聲，濟州島卻遇超強寒流來襲，清晨持續降下大雪和颳風，以致7成航班被迫取消，影響至少4萬名旅客受困島上。

農曆新年假期最後一天，韓國各地車潮湧現、機場也人滿為患，多數人都在準備返鄉的路上。不過這條路似乎不容易，隨著西北方冷空氣南下，南韓境內遭遇強勁寒流，大部分航空公司都提前宣布停飛，包括大韓航空取消往來濟州島、釜山、光州等全部88個航班；同時，濟州氣象廳今日發布暴雪、強風、寒流警報，預計到本週三積雪達20公分，山區則需多留意，積雪高度恐達50公分。

另據濟州地方航空廳資料顯示，從23日晚間起，總計有476架起降濟州島的航班停飛。隨著今天（24）清晨雪量增加，原訂起飛的233個國內航班已全數取消，另外國際線也有10班停飛，佔將近7成比例，影響約4.3萬人滯留在島上。

當局表示，在航班恢復正常之前，將積極排解機場壅塞問題及旅客不便，如有需要會隨時增加航班應對。報導指出，近期濟州島迎來今年最低溫，早晨預計落在攝氏-3至-2度之間，白天最高溫來到0度。

記者訪問到待在候機室的旅客神情低落，表示超商和咖啡廳滿滿都是人，不知道何時才能回到家，而且很難找到替代航班。

（ 中時新聞網 徐沛琪）

延伸閱讀

寒流來襲 宜蘭太平山可望降2023首場瑞雪

過年最慘 他花9.5小時 結果吃飯只要30分

疫情趨緩出遊人潮增 高捷、輕軌運量創新高

年初三國道爆量 高乘載今啟動