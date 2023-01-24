2023年最雷投資 專家點名加密貨幣等5產品

全球經濟衰退就在眼前，守住荷包是渡過經濟低潮最保險的作法。據外媒《MarketWatch》報導，財經專家建議，民眾應以更明智的投資和開支決策，審慎度過充滿不確定性的2023年；多名專家也點名，包括加密貨幣在內的5樣產品，投資人應遠離，以免荷包縮水。

據鉅亨網報導，聖路易斯聯準銀行的數據顯示，美國個人儲蓄呈現斷崖是下滑，經過通膨調整後，去年個人儲蓄比起2020年的高峰大減88%，也較疫情前下滑61%；此外，美國去年11月個人儲蓄率為2.4%，比前月2.2%略高，顯示美國人的支出正在緊縮。

俗話說「錢要花在刀口上」，如何避免投資到會虧錢的標的尤其重要。《MarketWatch》整理多位經濟專家的看法指出，包括SPAC (特殊目的收購公司)股票、迷因股、加密貨幣、Meta Quest 耳機和特斯拉電動車等5項產品今年應該不要購買。

首先，對於SPAC股票，專家解釋，疫情期間有不少投資人買入SPAC股票，但據近期研究，2015年來，購買SPAC股票的投資人1年後平均會虧37%，因此，投資人應在2023年避免投入SPAC股票買賣。

其次，是迷因股。據《金融時報》在去年8月時的報導，一名就讀南加洲大學的學生，年僅20歲的費里曼（Jake Freeman）在7月買入近500萬股「Bed Bath & Beyond」的股票，當時每股5.5美元，約新台幣165元，沒想到該公司股價後來上漲到每股270每元，約新台幣810元，就在他賣掉價值逾1.3億美元，約新台幣39億元的股票後，他一夕成為億萬富翁。不過，費里曼只是少數的幸運兒，專家表示，在聯準會實施量化寬鬆時，購買迷因股是可行的，但隨著聯準會連連升息加上熊市襲來，企業基本面重獲關注，迷因股的好日子已經沒了。

據《工商時報》報導，有分析師指出，迷因股退燒與美國疫情消退有關，過去美國人因疫情宅在家，熱衷參與網路論壇，還有振興支票可以投資股票，因此迷因股炒熱一時，但隨美國人回歸辦公室，加上經濟衰退，股市投資熱情退燒。像電玩零售通路GameStop前年漲幅超過685%，但去年已跌35%；美國連鎖電影院營運商AMC跌幅達55%； Bed Bath & Beyond股價去年跌幅也達75%。

第三個應避免投資的則是加密貨幣，專家解釋，長期來投資者習慣逢低買入，但加密貨幣的安全性仍備受質疑。經綜合資料整理，去年下半年，全球第二大加密貨幣交易所FTX於11月11日宣布破產，接著11月28日加密貨幣貸款公司BlockFi也跟進，同日，總部位於香港的加密貨幣交易所AAX，傳出合夥人捲款潛逃，200萬用戶資金一夕消失；美國最大加密貨幣挖礦公司Core Scientific也在12月21日聲請破產保護；一系列的加密貨幣爆雷事件，被戲稱為「加密貨幣圈的雷曼兄弟事件」。

第四個應避免的是Meta Quest耳機，專家表示，Meta Quest耳機並不便宜，且蘋果預計將在 2023 年進軍這一領域，人們也許有更多的選項。

第五項則是特斯拉電動車。專家認為，因為通用、福特、豐田等品牌都預計在2023年推出更多電動車款，消費者選擇將會增加，另一方面，特斯拉自2017年推出Model 3以來，幾乎沒有進行更新。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李澍 ）

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