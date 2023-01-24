經濟衰退要來了？專家曝真相：市場傻眼

去年美國聯準會採取激烈升息行動，使得經濟衰退風險大增，但近期券商摩根大通態度轉變，有分析師認為，發生經濟衰退的機率略為下降，軟著陸的機會也因此提高，但此看法無法被反對派接受，只要聯準會持續升息，經濟衰退的風險仍舊相當高。

綜合外媒報導，摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou提到，「在大陸全面解封、歐洲天然氣價格暴跌及美國通膨下滑等因素幫助下，大多數的資產一直穩定消化經濟衰退的風險，跟去年10月相比，衰退的可能性降低許多。」

不過，另一位摩根大通分析師Marko Kolanovic則警告，「投資者低估未來幾個月經濟增長放緩帶來的潛在壓力。與此同時，空頭可以從疲軟的生產量、銷售數字及債券漲勢中找到新的彈藥，且聯準會也已經警告利率將保持在一定的區間，這都會給市場帶來壓力。」

此外，美國3個月期國債殖利率高於10年期國債殖利率，顯示投資人認為經濟衰退風險仍高。

匯豐銀行分析師Max Kettner則提到，目前缺乏新的下行催化劑，因此唯一的出路將是上漲，但這不代表會出現飆漲，只是很難劇烈下跌。多空看法不一，此狀況也突顯經濟前景難以預測。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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