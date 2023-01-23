可愛但淒慘 荷蘭將禁養扁臉犬、摺耳貓

荷蘭農業部長阿德馬（Piet Adema）20日（五）宣佈，荷蘭正在採取措施，爭取成為一個「沒有寵物因為長相而受苦」的國家。他正在制定2項禁令，第一條將禁止飼養具備有害外貌特徵的動物，如折耳貓或短鼻狗，第二條禁令是在廣告中推銷具備這樣外觀的寵物。

據《荷蘭時報》（NL Times）20日報導，雖然折耳或短鼻這樣的特徵可能看起來很可愛，但它們會給這些動物帶來終生的痛苦。短鼻狗幾乎終生都會有呼吸困難的問題。阿德瑪表示，從今天起荷蘭將開始努力制止牠們承受這種痛苦，從狗和貓開始。

「這個話題不僅影響到我作為部長，也影響到我作為一個人。我們讓無辜的動物過著悲慘的生活，純粹是因為我們認為它們是美麗和可愛的。這就是為什麼今天我們要向荷蘭邁出一大步，未來在荷蘭，沒有任何寵物必須因其外表而受苦。」

禁止飼養具有有害外觀特徵的動物，包括禁止買賣和進口這些動物，阿德瑪正在考慮要如何實施這一項規定。包含準備一份客觀的外部特徵清單，並且制定哪些外部特徵會有永久性傷害。

對於那些已經在飼養俱備禁止特徵的寵物飼主來說，則不受限制。他們將被允許保留他們的寵物，陪伴他們它的生命結束。

該部稱：「經常看到某種類型的寵物會增加市場上的熱銷。為了防止這種情況，阿德瑪也在研究要如何禁止相關廣告或者社群網路上展示具有有害特徵的寵物。」

（中時新聞網 張威翔）

文章來源：Netherlands working to ban flat-nosed dogs, folded-ear cats to prevent animal suffering