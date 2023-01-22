升升不息？投資1債券標的 直接賺5％以上

虎年對美國債市是極其艱困的一年，俄烏戰爭意外發生，為通膨推波助瀾，迫使美國聯準會(Fed)採激進手段，短短9個月內升息17碼(4.25％)，大幅超出2022年初的市場預期，導致全球債市暴跌。根據彭博(Bloomberg)統計，2022年是自1970年以來，美國公債表現最差的一年，其他主要債券指數多出現超過一成跌幅。

如今，伴隨供應端漲價發生逆轉，美國房租增速收斂，外界多判斷通膨已觸頂，預測美國聯準會(Fed)將放慢升息步伐，金兔年開始的上半年有機會停止升息，進入政策觀察期。國泰金旗下國泰世華銀行表示，觀察歷史數據，升息停止前6至8個月，往往帶來投資級債的布局機會；另一方面，美國經濟極可能在2023年進入衰退，企業獲利下行易不利股市，央行暫緩緊縮也會降低債市逆風，資金流向債市的吸引力增加， 兔年的債市可望有個不錯的開始。

當高利環境成為常態、經濟下行，使企業償債能力備受考驗，尋找債券投資機會，宜靠攏高信評的投資級債。2022年3月，美國10年期公債殖利率突破近40年下降軌跡，美國投資級債收益率隨之擴張，目前亦提供投資人約5％的收益水準。另一方面，衰退疑慮籠罩，令美國公債殖利率曲線倒掛加劇，短期債券的收益率又更勝長債。

國泰世華銀行建議，投資人可採用槓鈴式策略，布局優質債的投資。一方面布建「短天期、高信評」的海外債，持有到期能享受高息收益；另一手搭配長天期的投資級債(或美國公債)，除鎖定較長期的穩定債息，若今年底美國聯準會(Fed)轉向降息，高信評的長債有機會出現資本利得。不過，投資人仍需留意，若2023年美國聯準會(Fed)政策節奏與市場預期出現落差，債市震盪難免，且長債的波動幅度將較短債會更加明顯。

然而，單一海外債的申購門檻較高，針對小資族群，國泰世華銀則建議可善用數位通路，如透過國泰世華銀行CUBE App線上定期定額申購共同基金，便能掌握債市商機，享受時間帶來的複利果實，又能攤平成本並有效分散風險。像是以美國高評債為主的短年期目標到期債基金，就相當適合作為投資組合中的核心，除了鎖定期限內較佳收益，更兼顧管控風險；若尋求較高收益又擔心波動的投資人，則可搭配成熟市場為重、平均信評落在投資級的複合債基金，循序漸進達成投資目標。

（旺得富理財網 莊丙農）

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