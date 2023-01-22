拜登想「毀掉」大陸經濟 可能結局曝光

2018年美中貿易戰開打後，美國對大陸多項戰略產業進行圍堵，拜登總統上任後更對晶片業設下嚴格出口管制，甚至積極拉攏盟友們加入，孤立大陸的氛圍儼然而生，但專家警告，大陸是組成世界經濟的重要一部分，如果有人想讓大陸陷入衰退，那其實已經非常接近希望全球經濟出現衰退。

綜合外媒報導，耶魯大學教授、世界銀行前首席經濟學家Pinelopi Koujianou Goldberg曾經就美中關係發表看法，她認為檯面上一直鼓吹「全球經濟與福利是零和遊戲、大陸崛起意味美國衰弱」的想法是錯誤的，與大陸發生任何衝突並不符合任何人的利益。

美中是世界上兩個最大的經濟體，若維持良好的關係對雙方本身及全球都有相當重要的意義，英國金融時報外交評論家Gideon Rachman建議西方放棄牽制大陸經濟成長的目標，「大陸是組成世界經濟的重要一部分，如果有人想讓大陸陷入衰退，那其實已經非常接近希望全球經濟出現衰退。」

此外，美國逼迫盟友必須在美中之間選邊站的態度也讓不少國家相當困擾，知名政治評論刊物The Diplomat曾提到，「幾乎整個歐洲都不想在美國與大陸之間做選擇，美國的脅迫外交是有代價的，可能讓他們與歐洲的關係增加摩擦，削弱信任。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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