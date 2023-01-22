查爾斯5月加冕 白金漢宮公布儀式細節

白金漢宮21日（六）宣佈，英國國王查爾斯三世今年5月的加冕儀式將以傳統的遊行、在溫莎堡（Windsor Castle）舉行音樂會、街頭派對、燈光秀和社區志願服務來慶祝。不過白金漢宮尚未公布哪些皇室成員有受到邀請，外界所關心的哈利王子是否能出席也還是個未知數。

據《路透社》（Reuters）21日報導，在母親伊麗莎白女王去年9月過世之後，74歲的查爾斯國按皇室規章成為國王，他和妻子卡密拉的盛大加冕儀式將於5月6日（六）舉行。加冕儀式是王室在2023年最主要的活動，今年雖然才剛開始，但是哈里王子出版的回憶錄給加冕儀式蒙上了一層陰影，書內對國王和其他皇室成員提出了許多指控。

白金漢宮公佈了加冕儀式的細節，表示英國人已經在5月8日獲得了額外的銀行假期（Bank Holiday）來紀念這一次的儀式，他們將能夠觀看儀式和一場特別的音樂會，並能見到雷射和無人機燈光秀，並點亮標誌性的建築物。

金漢宮在一份聲明中說：「國王陛下和王后陛下希望加冕週末將提供一個機會，與聯合王國、各王國和大英國協的朋友、家人和社區共度時光，共同慶祝。」查爾斯也是其他14個王國的國王和國家元首，包括澳洲、加拿大、牙買加、紐西蘭和巴布亞新幾內亞。

正式儀式將在倫敦西敏寺舉行，並將遵循過去1000年來為君主塗油的傳統禮儀。在往返的隊伍中，國王和王妃將在王室成員的陪同下在白金漢宮的陽台上像民眾致意。

但是，白金漢宮沒有提及哪些成員有受到邀請，因為哈利王子最近高調地對他的家人提出了許多嚴厲的批評，人們猜測他是否會收到邀請，還有如果他收到邀請，他是否還會出席，

白金漢宮說，溫莎堡還將於5月7日（星期日）舉辦加冕音樂會，在全國各地的建築物被點亮之前，將有一個管弦樂隊與一些世界上最大的藝人和一個特別的加冕合唱團一起演奏音樂名曲。並將舉行街頭派對，鼓勵社區和鄰居們一起分享食物，5月8日（一）將鼓勵人們向慈善機構、宗教場所和社區團體提供志願服務，向國王的公共服務表示敬意，並努力創造志願工作的遺產。

白金漢宮說：「陛下期待著在2023年與公眾一起紀念這一時刻，」

文章來源： Coronation of Britain’s King Charles to be celebrated with street parties, light shows

（中時新聞網 張威翔）

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