美國慘淪世界公敵？歐、亞大國都超不爽

過往世界經濟論壇通常是與會成員促進全球化、跨國合作的良好機會，但今年場面卻顯得混亂，由於地緣政治陷入罕見的緊張局勢，強調生產在地化成為美國、歐洲所追求的目標，其中美國的降通膨法案招致不少批評，包括歐盟、南韓在內的反對者認為美國發動保護主義，將阻礙世界競爭與創新，且到頭來根本無法解決氣候問題。

CNN報導，降通膨法案旨在推廣綠色能源轉型，藉著能源轉型帶動經濟與建設，但大量補貼在美國（包括加拿大、墨西哥）生產的產品與零件卻讓其他國家相當緊張，尤其在電動車領域，歐洲、南韓車商都擔心出現劇烈衝擊。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在世界經濟論壇上批評，保護主義阻礙競爭與創新，實際上不利於減緩氣候問題。歐盟委員會執行副主席、貿易專員Valdis Dombrovskis則說，美國做出史上最大的氣候議題投資承諾，但歐洲也擔心是以「歧視」性的方式進行。

即使目前歐盟領導人正積極與美國進行磋商，希望就補貼議題得到一致共識，但歐洲也不排除祭出類似的補貼措施反制，但這可能引發新一波的補貼大戰與價格戰爭，對雙方不見得是一件好事。

在此狀況下，追求降低成本價格的全球化世界觀，將因此出現改變，各國更希望能與價值觀相近的國家進行貿易往來，美國貿易代表戴琪也坦言，接下來將看到一個效率較低的世界。

（中時新聞網 郭宜欣）

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