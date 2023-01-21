拜登制裁大陸 盟友被迫選邊站

俄羅斯入侵烏克蘭引爆俄烏戰爭，使得全球更加關注地緣政治與技術堡壘，美國總統拜登更曾明確表示，技術出口管制措施將成為對抗俄羅斯、大陸的武器，然而專家也警告，此策略可能導致美國盟友群陷入崩潰危機，且若盟友拒絕加入，恐怕也會面臨美國的批評與制裁。

半島電視台報導，分析師Ali Ahmadi撰文分析美中晶片戰爭，美國對大陸晶片的制裁措施比以往更為全面與強硬，尤其去年10月實施，禁止美系企業、組織與公民協助或參與大陸研發或生產先進半導體的新規定，讓大陸晶片業面臨嚴峻挑戰。

不僅如此，美國也積極拉攏世界盟友加入制裁，企圖透過全面圍堵的策略孤立大陸，Ali Ahmadi提到，如果這些友好國家不願執行制裁大陸晶片業的行動，恐會招致美國的批評或制裁威脅。

Ali Ahmadi認為，西方國家聯手打擊俄羅斯展現出的「團隊精神」會受到某種程度的打擊，但脫鉤大陸並不是一件簡單的事情。然而，從過往的經驗來，美國盟友可能不得不妥協。

Ali Ahmadi舉例，當美國在2000及2010年代利用強勢美元的中心地位，針對對手實施制裁時，歐洲銀行業與監管機構起初選擇抵制，但歐洲主要的金融機構卻面臨美國數十億美元的罰款，並面臨新的監管措施，讓歐洲銀行業跳腳。

（中時新聞網 郭宜欣）

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