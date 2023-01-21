法財長：美國想反對中 歐盟則想與中接觸

美國之音引述彭博電視台報導，法國財政部長布呂諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）當地時間20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時受訪時表示，歐洲不應被美中對峙牽連其中，而是應該自己走出一條自己的加強歐中經濟關係的道路。

在如何處理與中國關係方面，勒梅爾表示，歐洲與美國之間存在「一點間隙」。他認為，在包括應對氣候變化和擴大貿易方面與中國合作符合歐洲自己的利益。

「美國想要反對中國，我們想要與中國接觸，」勒梅爾說。「我強烈認為，在世界這場大戲中，中國必須參與其中，而不能被排除在外。」

報導稱，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和財長勒梅爾常常呼籲歐洲更多地協調立場，以第三勢力的面貌出現在世界經濟舞台上。勒梅爾更是對美國的產業政策表達不滿，主張對美國談話要持強硬態度。他曾指責美國政府通過《通膨削減法》中的大規模補貼，實施中國式的全球化政策。

勒梅爾表示，歐盟在應對氣候立法時應採取「雙軌對策」，一方面要求妥協，另一方面則制定自己的措施。

「我們期待從我們美國朋友那裡得到一些妥協，但此外還有一個辦法，那就是制定一個某種方式的歐洲通膨削減法，」勒梅爾說。「時間至關重要，我們需要更具獨立性。」

此外，據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，勒梅爾在達沃斯世界經濟論壇一個小組討論會上也強調，在是否反對中國問題上，歐洲與美國的看法不一致。

「中國不應被排除在外，中國必須參與其中。這是美國與歐洲之間看法的不同之處，」勒梅爾說。「我們不想反對中國，我們想與中國接觸，我們希望中國遵守同樣的規則。」

CNBC在報導中指出，美國對待中國基本上採取的是對抗政策，特別是在高科技領域。但是歐盟卻試圖在與美國傳統的政治友誼以及與中國經濟關係之間尋求平衡。

雖然歐洲官員一再表示，中國是一個戰略競爭對手或戰略挑戰，他們同時也主張發展和擴大與中國的經濟貿易關係，並在氣候變化等問題上進行合作。根據歐盟的統計數據，2021年中國是歐盟的第三大出口市場，同時也是歐盟最大的進口商品來源國。

彭博19日引述知情人士稱，儘管具體的日期尚未確定，但法國總統馬克宏計畫今年四月底以前訪問中國。馬克宏在訪華期間，希望與中方討論能源和貿易問題，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

（中時 藍孝威）

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